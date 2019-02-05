الان تتابع اليونسكو تدين مقتل صحفي يمني بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

دانت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الهجوم الذي وقع في مدينة المخا الساحلية في اليمن، على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية في الـ 28 يناير، وأدى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم صحفي، وإصابة 20 آخرين من بينهم صحفي آخر.

ووفق ما جاء في بيان صحفي لليونسكو، لقي زياد الشرعبي، صحفي وفني المونتاج في قناة أبو ظبي، حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق مدينة المخا. وأدى الانفجار أيضا إلى إصابة مراسل قناة أبو ظبي في اليمن فيصل الذبحاني.

ووصفت المديرة العامة لليونسكو مقتل الصحفي زياد الشرعبي بمثابة “ضربة لمهنة الصحافة وإحباط لقدرتها على إعلام الجمهور بشأن النزاع الدائر في اليمن”.

هذا وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين، من خلال التوعية بدورهم المهني وبناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، لا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.