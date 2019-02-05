الان تتابع السلطات الليبية تضبط عربات مصفحة ومدرعات مهربة من تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضبطت السلطات الليبية في ميناء الخمس شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع مهربة من تركيا، وفقا لوسائل إعلام ليبية. وقال مصدر ليبى إن السيارات المصفحة جرى شحنها على حاويات 40 قدم من تركيا وتم استخراجها من ميناء الخمس البحرى.

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