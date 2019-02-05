نابيير للرعاية الصحة وبنك الصحة يطلقان نظام إدارة المنشآت الطبية...

دبي، الإمارات العربية المتحدة، -الثلاثاء 5 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

أعلن بنك الصحة ، وهو شركة عالمية تعمل في مجال إدارة الرعاية الصحية، وشركة نابيير للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل نظام إدارة المنشآت الطبية الخاص بهما، وهو النظام الذي من شأنه توفير مرونة أكبر في تقديم باقات متنوعة من الخدمات الطبية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بجانب القدرة على جمع البيانات المهمة لتعزيز التواصل مع المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية.

ولدى نابيير وبنك الصحة رؤية مشتركة نحو أهمية تكريس ثقافة "التميز في مجال الرعاية الصحية" التي من شأنها ضمان الوصول السلس لخدمات الرعاية الصحية، سواء من المنزل اوالعيادات او عبر الأطباء الاختصاصيين والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل.

ويدعم نظام إدارة المحتوى الجديد من نابيير الإدارة الشاملة للخدمات المقدمة للمرضى ومن بينها تسجيل المواعيد والتعامل مع طول فترات الانتظار، واسترجاع سجل المريض، والتوثيق التفصيلي للمرض (السجلات الصحية)، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقدم خدمات استشارية وطبية للوقوف على حالة المريض وتوفير الأدوية والتعامل مع فواتير المرضى وشركات التأمين، وعمل تقارير للتحليلات الطبية ورقمنة إدارة المرضى والخدمات السريرية والرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعم النظام الجديد تطوير إدارة الأعمال والحفاظ على قنوات التواصل مع العملاء من خلال البوابات الالكترونية المخصصة للمرضى الأفراد وكذلك للشركات وتوفير برمجيات إدارة العلاقات العامة والتي تشمل التعامل مع الفعاليات التي تطلقها الشركات وتقديم حزم الرعاية الصحية المختلفة للأفراد والعائلات والشركات.

وفي معرض حديثه عن الإطلاق ، قال تيروباتي كارثيك ، الرئيس التنفيذي لشركة نابيير للرعاية الصحية: "إن نظام إدارة العيادات لدينا يُمكّن مختلف المنشآت والمرافق الطبية من توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من إدارة المرافق والسجلات الطبية الإلكترونية إلى إدارة الشؤون الخاصة بالمرضى التابعين للشركات ومختلف جهات التأمين والمرضى المدعومين من الحكومة، وهو ما يساهم في ضمان تقديم أعلى مستويات الرفاهية من خلال تنظيم الفعاليات وتقديم خدمات الرعاية المنزلية

وإعادة التأهيل. ويتبوء بنك الصحة موقع الصدارة في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية، ونحن سعداء للغاية لإتاحة الفرصة لنا لكي نكون شريكًا في هذه الخطوة الإستراتيجية."

يُذكر أن بنك الصحة يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات متكاملة عالية الجودة في مجال رعاية المرضى وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الشركاء.

ومع تسارع وتيرة الحياة وتنامي المعروض من المعلومات على شبكة الإنترنت وتنوع الخيارات المتاحة عبر الاختصاصيين، فإنه أضحى من الصعوبة بمكان اتخاذ قرارات صائبة حول الوصول إلى أنسب الخطط العلاجية.

وقالت زرمينا جعفر، مدير الاستراتيجية والدعم في بنك الصحة: "نحن في غاية السرور بأن يكون لنا الريادة في هذا الحراك الصحي الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة لتبسيط حياة الناس. وتمثل شراكتنا مع نابيير للرعاية الصحية تغييراً جوهرياً في مفاهيم الرعاية الصحية" وأضافت: "وسط السباق الذي نشهده اليوم نحو إحداث تغيير جذري في قطاع الرعاية الصحية، سواءً على صعيد تطوير الأنظمة أو التقدم العلمي، فإننا نعتقد بأن علاقتنا مع نابيير، وإطلاق نظام إدارة المنشآت الطبية الجديد، سيدشن ثورة في قطاع الرعاية الصحية."

يقول نائل إسلام ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة التجارة السنغافورية : “خلال النقاشات التي تمت مع بنك الصحة حول خططه التطويرية والتوسعية، بالتعريف بشركة نابيير للرعاية الصحية التي تقدم باقة من حلول إدارة الرعاية الطبية الي تناسب خطط بنك الصحة الحالية. وتجسد هذه الشراكة أهمية الاستفادة من نقاط القوة بين الشركاء وتضرب مثالا لكيفية بناء شراكات جيدة في مجال الرعاية الصحية بين منطقة الشرق الأوسط و سنغافورة. ونحن يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة."

وبالإضافة إلى نظام إدارة العيادات الطبية، توفر شركة نابيير مجموعة من الحلول العالمية المشهود لها بالجودة حول النظم المعلوماتية في المستشفيات ، وبرامج الرعاية المتوسطة والطويلة الأجل ، والرعاية المنزلية ، والتطبيب عن بعد.