ثلاثة انفجارات تهز الفلبين قبيل انتخابات إقليمية

هزت ثلاثة انفجارات جنوبي الفلبين، اليوم الثلاثاء، قبل يوم من جولة جديدة من التصويت لتحديد المناطق التي ستنضم إلى الإقليم الذي سيتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو.

ولم تسفر الانفجارات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتجري السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت الانفجارات مرتبطة بالانتخابات في إقليمي لاناو ديل نورتي ونورتي كوتوباتو، والمقررة غداً الأربعاء.

وقال الكولونيل اليكس ادوكا المسؤول بالجيش "هذه إحدى الزوايا التي ننظر من خلالها إلى مفسدي السلام الذين يرغبون في بث الخوف".

وتجري الانتخابات للمصادقة على قانون بانجسامورو الأساسى الذي يدعو إلى إقامة إقليم جديد يتمتع بحكم ذاتي تقطنه أغلبية مسلمة.

وجاء قانون بانجسامورو الأساسى نتيجة لاتفاق السلام الموقع عام 2014 بين الحكومة وجبهة تحرير مورو الإسلامية.