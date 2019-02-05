طالبان: المفاوضات مع أميركا "ناجحة"

قال رئيس وفد طالبان الذي يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام الأفغانية التي جرت مع الولايات المتحدة الشهر الماضي كانت ناجحة، بحسب وكالة "أبناء انترفاكس".

ونقل عن رئيس الوفد قوله إنه لم يتم التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن جدول زمني لانسحاب القوات ولكنه قال إنه يأمل بحدوث ذلك قريبا.

ويزور رئيس الوفد روسيا لإجراء محادثات بين مقاتلي طالبان وساسة معارضين.