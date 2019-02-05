ارتفاع ضحايا انفجار خط أنابيب النفط بالمكسيك إلى 126 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انفجار خط الأنابيب الذي وقع في ولاية هيدالجو وسط المكسيك، إلى 126 شخصًا.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة، أن 58 شخصا من أصل 81 يتلقون العلاج في المستشفيات، فقدواحياتهم خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف البيان، أنه وبوفاة الأشخاص المذكورين ارتفع إجمالي عدد ضحايا الحادث إلى 126 شخصا.
وشهدت ولاية هيدالغو في 18 يناير الماضي،
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحظة الانفجار الضخم الذي وقع في خط أنابيب بولاية هيدالغو وسط البلاد.
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