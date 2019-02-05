أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا على التزامها باتفاق بلفاست أو (الجمعة العظيمة)، والتزامها الثابت بتحقيق انسحاب من الاتحاد الأوروبي يضمن عدم العودة إلى الحدود القاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية
القادة الأوروبيين في بروكسل بسبب القلق الذي يساوره بشأن اتفاق شبكة الأمان أو (الباك ستوب) المتعلق بأيرلندا الشمالية.
وقالت ماي - خلال خطابها اليوم الثلاثاء، في بلفاست بأيرلندا الشمالية - إن البرلمان البريطاني رفض اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع
وأشارت ماي أنه تم الاتفاق على شبكة الأمان لأن هناك حاجة لوجود وثيقة تأمين أو ترتيبات مرحلية لضمان عدم وجود حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية
ولفتت ماي إلى أنها تدرك أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي لا يمكن أن يحظى بدعم أغلبية النواب البريطانيين ، مشيرة إلى أن إحداث تغييرات في اتفاق "شبكة الأمان" هو القضية الأساسية، موضحةً أنها تستطيع تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا حدثت تغييرات قانونية لاتفاق شبكة الأمان أو (الباك ستوب) .
كانت هذه تفاصيل خبر ماي: سننسحب من الاتحاد الأوروبي مع عدم فرض حدودًا قاسية في جزيرة أيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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