ماي: سننسحب من الاتحاد الأوروبي مع عدم فرض حدودًا قاسية في جزيرة أيرلندا

وكالات

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا على التزامها باتفاق بلفاست أو (الجمعة العظيمة)، والتزامها الثابت بتحقيق انسحاب من الاتحاد الأوروبي يضمن عدم العودة إلى الحدود القاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية

أيرلندا.



وقالت ماي - خلال خطابها اليوم الثلاثاء، في بلفاست بأيرلندا الشمالية - إن البرلمان البريطاني رفض اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع

القادة الأوروبيين في بروكسل بسبب القلق الذي يساوره بشأن اتفاق شبكة الأمان أو (الباك ستوب) المتعلق بأيرلندا الشمالية.



وأشارت ماي أنه تم الاتفاق على شبكة الأمان لأن هناك حاجة لوجود وثيقة تأمين أو ترتيبات مرحلية لضمان عدم وجود حدود قاسية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية

أيرلندا إذا لم يتم تحديد العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.



ولفتت ماي إلى أنها تدرك أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي لا يمكن أن يحظى بدعم أغلبية النواب البريطانيين ، مشيرة إلى أن إحداث تغييرات في اتفاق "شبكة الأمان" هو القضية الأساسية، موضحةً أنها تستطيع تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا حدثت تغييرات قانونية لاتفاق شبكة الأمان أو (الباك ستوب) .