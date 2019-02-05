الدفاع الروسية تعلن نشر منظومات إس 350 في مقاطعة لينينجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها ستنشر أول منظومة صاروخية من طراز "فيتياز" الحديثة "إس 350" في مقاطعة لينينجراد الواقعة في أقصى الشمال الغربي من القسم الأوروبي لروسيا.
تدريب قوات الدفاع الصاروخي الجوي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة لينينجراد، وأن الأفراد سيتلقون تدريبا بشكل أولي على هذا النوع الجديد من التكنولوجيا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء- أنه من المقرر تسليم المنظومات إلى مركز
جدير بالذكر أن منظومات "فيتياز" الحديثة، هي قاذفات ذاتية الحركة تعمل بالتزامن مع
والمنظومة الجديدة أصغر من منظومة "إس 400"، حجما وأرخص منها، وتتمتع بكل إمكانيات منظومة "إس 300" وفي نفس الوقت تستطيع أن تخوض معركة قريبة دون تأمين تغطية إضافية بواسطة منظومة "بانتسير" أو "تور".
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