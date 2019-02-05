ترامب: سنبني جدارا بشريا على الحدود مع المكسيك إذا لزم الأمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستبني "جدارا بشريا" إذا لزم الأمر لصد المهاجرين القادمين صوب الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ملمحا إلى تمسكه ببناء جدار على الحدود مع المكسيك.
"عدد هائل من الأشخاص قادم عبر المكسيك على أمل غمر حدودنا الجنوبية .. أرسلنا جنودا إضافيين بالجيش .. سنبني جدارا بشريا إذا اقتضت الضرورة .. لو كان لدينا جدار حقيقي، لم يكن
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء:
ويكافح ترامب من أجل الحصول على تمويل حكومي لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف التسلل والتهريب عبرها ولاء بأحد أهم تعهداته الانتخابية، لكن رفض الديمقراطيين تخصيص الأموال المطلوبة يحول حتى الآن دون إتمام الأمر، وهو ما يدفع الرئيس الأمريكي إلى إلقاء اللوم على النواب الديمقراطيين بالكونجرس في هذا الصدد.
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