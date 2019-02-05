الأمم المتحدة تطلق نداء استجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا لعام 2019

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أطلقت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الثلاثاء في جنيف خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2019 بدعوة الجهات المانحة لتوفير تمويل بقيمة 202 مليون دولار وذلك لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والمأوى والتعليم لأكثر من 550 ألف شخص من الفئات الضعيفة في ليبيا.
خسائر فادحة في رفاهية عشرات الألاف من الأطفال والنساء والرجال في ليبيا حيث تواجه آلاف العائلات هناك اليوم أعباء عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والماء والمستلزمات المنزلية الأساسية.
وقال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء إن سبع سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا أدت إلى
وأشار المتحدث إلى أن ما لايقل عن 823 ألف شخص في أنحاء ليبيا بمن فيى ذلك ربع مليون طفل هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية إضافة إلى المشردين داخليا والمتضررين من النزاع والمجتمعات
قال المتحدث إن غالبية المحتاجين في مناطق حضرية مكتظة بالسكان في المناطق الغربية والشرقية من ليبيا ولكن مع ذلك فان الأشخاص الذين يعانون من أكثر الاحتياجات الحادة والخطرة هم في منطقة سرت الساحلية وفي الأجزاء الجنوبية من البلاد (مرزق و سبها والكفرة) حيث يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار ، ولفتت الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة لهذا العام تهدف كذلك إلى توفير خدمات الحماية مثل التوعية بمخاطر الألغام للأطفال والمجتمعات المحلية والمساعدة المتخصصة للناجين من مخاطر التفجير .
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