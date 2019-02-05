أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ضرورة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين تونس ومالطا، وحث أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على التحلي بروح المبادرة في استكشاف الإمكانات واستغلال الفرص والمزايا التفاضلية العديدة التي توفّرها تونس كوجهة استثمارية واعدة، بما سيمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثماروالشراكة على قاعدة النفع المتبادل.
جاء ذلك، حسبما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، خلال كلمة الرئيس التونسي في افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي، برفقة رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، الذي
من جانبها، أوضحت رئيسة مالطا أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة يجب توظيفها لتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تسجلها مالطا بالمقارنة مع الدول الأوربية الأخرى، وحثّت رجال الأعمال المالطيين على زيادة البحث عن فرص التعاون في محيطهم المتوسطي وخاصة في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر السبسى يفتتح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.