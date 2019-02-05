السبسى يفتتح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي

وكالات:

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ضرورة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين تونس ومالطا، وحث أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على التحلي بروح المبادرة في استكشاف الإمكانات واستغلال الفرص والمزايا التفاضلية العديدة التي توفّرها تونس كوجهة استثمارية واعدة، بما سيمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار

والشراكة على قاعدة النفع المتبادل.



جاء ذلك، حسبما أوضحت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، خلال كلمة الرئيس التونسي في افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي، برفقة رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، الذي

ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والمؤسسات والصناعة المالطية بفاليتا.



من جانبها، أوضحت رئيسة مالطا أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة يجب توظيفها لتعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تسجلها مالطا بالمقارنة مع الدول الأوربية الأخرى، وحثّت رجال الأعمال المالطيين على زيادة البحث عن فرص التعاون في محيطهم المتوسطي وخاصة في تونس.