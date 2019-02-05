كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 550 ألف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير للأمم المتحدة أن الوضع الأمني المتردي في ليبيا تسبب في معاناة مئات الآلاف من الأشخاص.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة في جنيف اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 550 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات من بينها الرعاية الطبية والحصول على مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن ومدارس للأطفال.

وأوضح المكتب أنه مطلوب توفير 202 مليون دولار لمساعدات عام 2019.

وتابع المكتب، أن هناك تزايداً في أعداد المحتاجين إلى المساعدة بين الليبيين بالإضافة إلى المهاجرين الذين يرغبون التوجه إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية.

ووجدت العديد من العائلات الليبية نفسها بعد 7 سنوات من عدم الاستقرار، غير قادرة على الكسب كما عجزت عن توفير الغذاء والماء ومتطلبات المعيشة الأكثر إلحاحاً.

وسقطت ليبيا في فوضى الحرب الأهلية في أعقاب احتجاجات عنيفة قبل 7 سنوات انتهت بإسقاط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت العديد من الميليشيات صراعات على السلطة.