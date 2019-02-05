كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج المنهوب حقوقهم ضد مؤسسة "بدر توس" في مشهد الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج المنهوب حقهم ضد مؤسسة بدر توس المالية (وهي فرع تابع لمؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري)، بسبب نهب حقوقهم من المؤسسة في محافظة مشهد الإيرانية.

ونادى المتظاهرون بشعارات ضد النظام الإيراني كان أبرزها: "يجب محاسبة من سرق حقوقنا"، "سنطالب بحقوقنا حتى الموت".

وأكد المتظاهرون بضرورة إعادة حقوقهم المنهوبة في أسرع وقت.



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