كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. تظاهر سائقي سيارات الأجرة في خرم أباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف سائقو سيارات الأجرة في خرم آباد في إقليم لورستان الإيراني، عن العمل، وأعلنوا إضرابهم في ميدان بهمن الثاني والعشرين في المدينة.



أتى هذا التجمع والإضراب احتجاجا على انخفاض الدخل وقلة عدد الأشخاص الذين يستقلون سيارات الأجرة.

ووفقًا لأحد سائقي سيارات الأجرة، فإن دخل معظم سائقي سيارات الأجرة في مدينة خرم آباد يقل عن 40 ألف تومان في اليوم، ويقول السائقون إن الدخل لن يكون كافيًا للمعيشة.

