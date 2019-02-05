نائب عمدة البيضاء يكشف أسباب إنهاء التعاقد مع شركة “المدينة” للنقل

*زيد الخافي

أكد عبد الكريم الهويشري نائب عمدة مدينة الدار البيضاء أن عقد مجلس المدينة مع شركة “المدينة” سينتهي تلقائيا في أكتوبر 2019، وأن مكتب المدينة لن يجدده.

وأضاف الهويشري، في حديث مع “اليوم24″، بأن تذمر المواطنين من خادمات شركة ” نقل المدينة” وحالة أسطول الحافلات المزري، سرعا في اتخاذ قرار عدم تجديد العقد مع الشركة المعنية، مؤكدا على أن دفاتر التحملات هي من سيحدد الشركة التي ستعوض ”نقل المدينة” في شهر أكتوبر القادم.

جدير بالذكر أن مشكل النقل في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، جر انتقادات لاذعة على عمدة المدينة عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وسط مطالب بتحسين النقل، الذي يمثل مأساة لساكنة أكبر مدن المغرب.

وصادق أعضاء مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ” البيضاء” صباح اليوم الثلاثاء، على إنهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النقل عبر الحافلات مع شركة “نقل المدينة”، مقررين تفويض الرئاسة لتحديد الصيغة المناسبة لتفعيل هذا القرار.

واختار العماري موقع حزب العدالة والتنمية، للدفع بأن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، على اعتبار أنها لم تستثمر في هذا القطاع، ولم تغط جميع الخطوط المتفق عليها، فضلا عن غياب الصيانة.

وذهب العماري أبعد من ذلك، حيث اتهم شركة “نقل المدينة”، بتعريض حياة المواطنين للخطر بسبب احتراق الحافلات وحوادث السير، وذلك في إشارة إلى احتراق حافلتين تابعتين للشركة في ظرف أسبوع في بحر شهر يناير المنصرم .

وأضحى وضع النقل الحضري عبر الحافلات لا يتماشى مع طموحات العاصمة الاقتصادية لاحتلال مركز الريادة على مستوى القارة الإفريقية. وشكلت مشاكل هذا القطاع دائما محورا أساسيا في كل ما يتعلق بتنمية المدينة بأكملها.

*صحافي متدرب