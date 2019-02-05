السفري يقدم استقالته لإدارة الرجاء.. غموض حول أسباب القرار ورحلة تونس تحسم أمر رحيله

عاد الجدل ليثار من جديد، داخل الرجاء البيضاوي لكرة القدم، هذه المرة سببه يوسف السفري، مساعد المدرب الأول، والذي توارى عن الأنظار في الفترة الأخيرة، منذ مباراة الدفاع الجديد، والتي قاد فيها الفريق الأخضر إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعلم “اليوم24″ من مصدر مقرب من الفريق الأخضر، أن السفري، الذي يعتبر من أجود اللاعبين الذين مروا في النادي، قد قدم استقالته بشكل رسمي لإدارة الرئيس جواد الزيات، لأسباب وصفها بالشخصية، وذلك مباشرة بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأكد المصدر نفسه، أن أطراف عديدة داخل االنادي تسعى إلى إقناع السفري بالتراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى المكانة التي يتمتع بها داخل المجموعة، والاحترام الذي يكنه له اللاعبون، بالإضافة إلى التجربة التي راكمها في ملاعب المستديرة.

وفي الوقت الذي يروج فيه بعض أعضاء النادي بأن سبب الإستقالة هو مرض والد السفري، فإن البعض الآخر يرى بأن الطريقة التي أعلن بها النادي تعاقده مع المدرب الفرنسي الجديد هي التي أغضبت السفري، ودفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

إذ أعلن النادي الاخضر تعاقده الرسمي مع كارتيرون، بالموازاة مع مباراة الرجاء والدفاع الجديدي التي كان يشرف عليها، وهو الأمر الذي اعتبره لاعب المنتخب الوطني سابقا بأنه ” قلة احترام لإسمه”.

ومن المنتظر أن تحسم رحلة الفريق الأخضر صوب تونس، فيما إن كان السفري قد غادر بشكل نهائي النادي، أم أن إدارة الرجاء نجحت في إقناعه بالعدول عن الرحيل.