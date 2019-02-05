نانسي عجرم تغني لمولودتها الجديدة – فيديو

أصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أمس الاثنين، أغنية جديدة لمولودتها الحديثة “ليا”، لتكون وفية لعادتها بعد الولادة لثالث مرة.

وكانت نانسي قد وضعت ابنتها الثالثة، يوم الجمعة الماضي، وحضرت لها أغنية بعنوان “ليا” ، علما أنها قدمت أغنيتين سابقتين عند ولادتها لابنتيها ميلا وإيلا.

وعبرت نانسي عجرم في أغنيتها عن شعورها تجاه ولادة طفلتها الثالثة ليا، وقالت أنها تشعر كأنها تعيش إحساس الأمومة لأول مرة.

ولا زالت نانسي عجرم تتلقى التهاني والتبريكات من جمهورها وأصدقائها الفنانين والمشاهير.