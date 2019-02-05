مصر: الدّيْن الخارجي يرتفع 15.2% خلال عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنسبة 15.2 بالمئة، على أساس سنوي، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي إن الدين الخارجي، ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ، اليوم الثلاثاء.

وسجّل الدين الخارجي، ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما في ما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وسجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.

يُذكر أن العام المالي في مصر، يبدأ مطلع تموز/ يوليو، ويستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو، من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.