سياسي هولندي سابق يعتنق الإسلام بعد معاداته له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتنق النائب الهولندي السابق، يورام فان كلافيرين، الإسلام في صدمة كبيرة لليمين، خصوصا أنه كان من أشد كارهي المسلمي، الأمر الذي كان يُصرح به أثناء عمله كنائب لرئيس حزب "الحرية" اليميني المتطرف، غيرت فيلدرز.

وكان كلافيرين من أبرز الشخصيات التي شنت حربا على المسلمين رفضا لوجود معالم دينهم في هولندا من خلال البرلمان، الأمر الذي دفعه إلى إعداد كتاب ضد الإسلام، ليتحول لاحقا إلى "حجج لدحض مآخذ غير المسلمين" على الديانة، بحسب ما قاله في مقابلة اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "في حال كان كل ما كتبته حتى الآن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه الحالة مسلم بحكم أمر الواقع".

ويحمل الكتاب عنوان "الارتداد : من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب العلماني"، ومن المتوقع أن يصدر قريبا.

وقد نشأ هذا النائب السابق في محيط مسيحي محافظ، وأكد أنه كان يبحث عن قناعاته الدينية "منذ زمن طويل"، ووصف اعتناقه الإسلام على أنه "عودة إلى الدين إلى حد ما" بعد أن كان أعلن مساء الإثنين، اعتناقه الدين الإسلامي منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكتبت صحيفة "آي دي" أن خطوة النائب السابق "فاجأت أصدقاءه وأعداءه على حد سواء".

وكان كلافيرين أوقف تعاونه مع حزب الحرية منذ العام 2014 إثر تصريحات عنصرية لزعيم الحزب فيلدرز، عندما وعد خلال تجمع انتخابي بأن يكون هناك "أعداد أقل من المغاربة" في هولندا. وأدان القضاء الهولندي يومها فيلدرز بالتمييز، ولا تزال محاكمته مفتوحة.

بعدها أنشئ كلافيرين حزبه الخاص المناهض للإسلام، "من أجل هولندا"، لكنه سرعان ما انسحب من الحياة السياسية إثر نتائج مخيبة سجلها خلال الانتخابات التشريعية عام 2017.

ويفيد المكتب المركزي للاستطلاعات أن من أصل سكان هولندا الـ17 مليونا هناك 5 في المائة من المسلمين، إلا أن هذا الرقم مرشح لأن يتضاعف بحلول العام 2050 حسب خبراء.

وكانت السلطات الهولندية منعت ابتداء من العام الماضي ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمدارس والمستشفيات.