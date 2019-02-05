شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب دعوى منع المآذن فى هولندا يعتنق الإسلام والان نبدء بالتفاصيل
والمعروف عن كلافيرين أنه كان رأس حربة في معركة شرسة ضد الإسلام في مجلس النواب الهولندي، لحساب حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز.
والمعروف عن هذا الحزب دعوته لمنع ارتداء البرقع وبناء المآذن، كما لا يخفي رغبته في "عدم وجود إسلام في هولندا أو أقل الممكن"، حسب ما نقلت صحيفة الغمين داغبلاد.
وقال فان كلافيرين (40 عاما) في مقابلة معه نشرتها الثلاثاء صحيفة "أن آر سي" إنه عند إعداده لكتاب ضد الاسلام، بدل قناعاته وحول كتابه الى "حجج لدحض مآخذ غير المسلمين" على الديانة الاسلامية.
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