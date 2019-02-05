السعودية تعلن عن إنشاء مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة

05 فبراير,2019

دشن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، أمس الاثنين، في مقر الديوان بالرياض، «مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعجب قوله إن «مكتب التقارير المالية يأتي ضمن القواسم المشتركة، المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم».

وأضاف: «إن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل ستكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة».

إلى ذلك، نوّه بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، قائلاً: «إنها تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. وتحقيق رؤية المملكة 2030 تستلزم على وجه الخصوص أن تعمل مختلف أجهزة الدولة كفريق عمل واحد لتحقيقها».

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن الحملة، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها.

وقال الديوان الملكي إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.