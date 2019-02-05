الخليج 365/ بغداد
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أنه لم يتبقى سوى 1500 من مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا مشيرا إلى أنهم يتواجدون في منطقة صغيرة.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أنه لم يتبقى سوى 1500 من مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا مشيرا إلى أنهم يتواجدون في منطقة صغيرة.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، بحسب "سبوتنيك"، إنه "لم يتبق سوى 1500 من مسلحي تنظيم داعش في سوريا، يتواجدون في منطقة صغيرة".وأكدت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" يسيطر على أقل من 20 ميلا مربعا من الأراضي السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن أعداد "الدواعش" ومكان تواجدهم في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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