القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن أعداد "الدواعش" ومكان تواجدهم في سوريا

الخليج 365/ بغدادأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، أنه لم يتبقى سوى 1500 من مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا مشيرا إلى أنهم يتواجدون في منطقة صغيرة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، بحسب "سبوتنيك"، إنه "لم يتبق سوى 1500 من مسلحي تنظيم داعش في سوريا، يتواجدون في منطقة صغيرة".

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" يسيطر على أقل من 20 ميلا مربعا من الأراضي السورية.