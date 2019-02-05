- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال في ختام زيارته لأبوظبي، مؤكدا أن "الإمارات بلد ينظر إلى المستقبل".
وأضاف قداسة البابا فرنسيس، في بيان، أن "الإمارات بلد منفتح، والإسلام فيه محاور، وهو إسلام الأخوة والسلام"، مشيرا إلى أن "الإمارات بلد حديث ويستقبل شعوبا كثيرة".
وأشاد بابا الكنيسة الكاثوليكية بـ"وثيقة الأخوة الإنسانية"، مؤكدا أنها "أعدت بعد جهد كبير وتفكير طويل مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
وأكد قداسة البابا فرنسيس أن "حوار الأديان في أبوظبي كان حدثا ثقافيا عميقا".
وأضاف: "لقائي مع مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي كان عميقا ويعبر عن انفتاح الإمارات على الحوار الإقليمي والعالمي الديني".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يشكر الإمارات على حسن الاستقبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.