البابا فرنسيس يشكر الإمارات على حسن الاستقبال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال في ختام زيارته لأبوظبي، مؤكدا أن "الإمارات بلد ينظر إلى المستقبل".

وأضاف قداسة البابا فرنسيس، في بيان، أن "الإمارات بلد منفتح، والإسلام فيه محاور، وهو إسلام الأخوة والسلام"، مشيرا إلى أن "الإمارات بلد حديث ويستقبل شعوبا كثيرة".





وأشاد بابا الكنيسة الكاثوليكية بـ"وثيقة الأخوة الإنسانية"، مؤكدا أنها "أعدت بعد جهد كبير وتفكير طويل مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".

وأكد قداسة البابا فرنسيس أن "حوار الأديان في أبوظبي كان حدثا ثقافيا عميقا".

وأضاف: "لقائي مع مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي كان عميقا ويعبر عن انفتاح الإمارات على الحوار الإقليمي والعالمي الديني".