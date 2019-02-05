حريق هائل في مبنى بباريس ومقتل 7 أشخاص

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لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بمبنى سكني في العاصمة "باريس"، التي شهدت قبل أقل من شهر حريقاً مماثلاً راحت ضحيته امرأة. وأكدت إدارة مكافحة الحرائق اليوم، مقتل 7 أشخاص في حريق بمبنى في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ووقع الحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل باريس بالتوقيت المحلي، قالت الصحفة المحلية إن حوالي 200 من عناصر الأطفاء كانوا يعملون على مكافحة الحريق، في حين لم تشر إدارة الحرائق إلى أسباب الحريق.
واندلع حريق هائل في وقت سابق، بمحطة "مونبارناس" الكبيرة للقطارات في العاصمة الفرنسية باريس، تسبب فى تعطل حركة النقل الحديدى، حسب ما أفادت شركة السكك الحديدية الفرنسيةكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس أن سى إف" أعلنت أن محطة قطار "مونبارناس" التى تربط العاصمة الفرنسية بمدن جنوب وجنوب غرب
واندلع حريق هائل في وقت سابق، بمحطة "مونبارناس" الكبيرة للقطارات في العاصمة الفرنسية باريس، تسبب فى تعطل حركة النقل الحديدى، حسب ما أفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية
كانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس أن سى إف" أعلنت أن محطة قطار "مونبارناس" التى تربط العاصمة الفرنسية بمدن جنوب وجنوب غرب فرنسا أصيبت بشلل إثر اندلاع حريق اليوم ) فى محول كهربائي، وذلك وسط حركة مكثفة للمسافرين لقضاء العطلة الصيفية.
في حين اندلع حريق في سقيفة مبنى من طابقين في إحدى المدن الفرنسية في وقت سابق، أيضًا، وتطلبت السيطرة عليه تدخل حوالي 100 إطفائي، بحسب دائرة الأمن في المنطقة.
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