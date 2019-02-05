انت الان تتابع حريق هائل في مبنى بباريس ومقتل 7 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بمبنى سكني في العاصمة "باريس"، التي شهدت قبل أقل من شهر حريقاً مماثلاً راحت ضحيته امرأة. وأكدت إدارة مكافحة الحرائق اليوم، مقتل 7 أشخاص في حريق بمبنى في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ووقع الحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل باريس بالتوقيت المحلي، قالت الصحفة المحلية إن حوالي 200 من عناصر الأطفاء كانوا يعملون على مكافحة الحريق، في حين لم تشر إدارة الحرائق إلى أسباب الحريق.

واندلع حريق هائل في وقت سابق، بمحطة "مونبارناس" الكبيرة للقطارات في العاصمة الفرنسية باريس، تسبب فى تعطل حركة النقل الحديدى، حسب ما أفادت شركة السكك الحديدية الفرنسيةكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس أن سى إف" أعلنت أن محطة قطار "مونبارناس" التى تربط العاصمة الفرنسية بمدن جنوب وجنوب غرب