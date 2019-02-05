الان تتابع قائد القيادة الوسطى الأميركية: داعش سيخسر جميع أراضيه في سوريا قبل الانسحاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، اليوم، إن داعش سيخسر جميع أراضيه في سوريا قبل الانسحاب الأمريكي الفعلي.
وأضاف أن التنظيم الإرهابي يسيطر على أقل من 20 ميلا مربعا من الأراضي السورية
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