إدارة جمارك ليبيا تحبط محاولة تهريب مبالغ من النقد الأجنبي إلى تركيا

ضبطت إدارة الجمارك في مطار بنينا الدولي، شرقي ليبيا، الثلاثاء، 1.04 مليون يورو بالإضافة إلى 65 ألف دولار كانت معدة للتهريب عبر حقيبتين للسفر إلى مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن هذه المحاولة ليست الأولى؛ حيث سبق ذلك عشرات المحاولات منذ عام 2011، وذلك عبر مطار طرابلس الدولي ومطار معيتيقة، فضلا عن المنافذ البرية مع دولتي تونس ومصر.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا قد أصدرت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا يمنع إخراج أو إدخال عملة من النقد الأجنبي تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأتاح القرار بحمل كل مسافر 200 دينار من النقد المحلي، في محاولة من اللجنة للحفاظ على العملات المتداولة داخل ليبيا بما لا يضر الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق كشف علي التكبالي رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمهربة، التابعة لمجلس النواب الليبي، عن أن اللجنة بصدد تقديم شكاوى لدى القضاء الوطني في كل من تونس وفرنسا وألمانيا بشأن الأموال الليبية في تلك الدول.

وقال التكبالي: "لدينا أموال منهوبة من قبل رجال أعمال تونسيين، وسنقدم شكوى لدى القضاء التونسي، وهناك شكاوى أخرى سنقدمها في ألمانيا وفرنسا".

وتابع التكبالي أن اللجنة لا تتلقى تعاونا من الدول بخصوص عودة الأموال الليبية المنهوبة في تلك الدول، وأضاف، المتعارف عليه اقتصاديا أنه "لا بنك في العالم يريد أن يخرج الأموال المودعة لديه، خاصة إذا كانت مبالغ طائلة".

وأوضح رئيس لجنة الأموال الليبية المنهوبة أنه لا توجد لدى اللجنة تقديرات بحجم الأموال الليبية في الخارج، مؤكدا أن "ليبيا لديها أموال وممتلكات في كل دول العالم تقريبا".

وأشار التكبالي إلى أن هناك صعوبة في حصر تلك الأموال، خاصة وأن نظام الرئيس السابق معمر القذافي كان يودع كثيرا من الأموال الليبية في الخارج بأسماء أشخاص، وليس باسم ليبيا أو مؤسساتها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لديها تقديرات وقوائم بحجم تلك الأموال.