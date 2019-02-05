شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يبحث مع السفير الأمريكي إعادة الإعمار والتنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الثلاثاء)، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها، ومجالات الدعم الممكن تقديمه لدعم جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب وإطلاق عجلة إعادة الاعمار والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإعادة الإعمار ومعالجة الاختلال في الملفين الاقتصادي والخدمي.