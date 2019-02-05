شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري: اللجنة العامة توافق على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت اليوم (الثلاثاء) على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي وفقاً لوثيقة حصلت عليها «رويترز» البقاء في الحكم حتى عام 2034 وتعزز من سلطاته.

وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدماً في مناقشة التعديلات، التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر، وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.