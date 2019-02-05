شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تقدم للجيش في صعـدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (صعدة) حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية. حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مناطق مهمة في جبهة المزرق شمالي غرب محافظة صعدة اليمنية. وذكر قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن اللواء حرر تبة «المحبس اليمنية» المطلة على الخط الفرعي المؤدي الى مديرية حرض بمحافظة حجة اليمنية، وعدد من المواقع المحيطة بها، مؤكداً أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لاذت بالفرار.



كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: تقدم للجيش في صعـدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.