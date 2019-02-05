شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في روسيا بعد إنذارات كاذبة بوجود قنابل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) تم إجلاء عشرين ألف شخص، اليوم (الثلاثاء)، من مبان حكومية ومراكز تجارية ومدارس في موسكو وجوارها، بعد تلقي إنذارات كاذبة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية. تم إجلاء عشرين ألف شخص، اليوم (الثلاثاء)، من مبان حكومية ومراكز تجارية ومدارس في موسكو وجوارها، بعد تلقي إنذارات كاذبة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الرسمية عن أجهزة الطوارئ، أن الإنذارات الكاذبة استهدفت أكثر من 90 مبنى في موسكو وأكثر من 40 في المنطقة المحيطة بالعاصمة.



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