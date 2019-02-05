شكرا لقرائتكم خبر عن نقص التمويل يحول دون الانتخابات الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)

قال رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا، إن ما لا يقل عن 69 مجلساً بلدياً من 120 مجلساً قد لا تعقد انتخاباتها في مارس المقبل، بسبب نقص التمويل من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال رئيس اللجنة سالم بن تاهية، إن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار).

وأضاف بأن اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30 بالمئة من هذا المبلغ.