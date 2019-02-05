شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اتفاق تبادل السجناء يدعم عملية السلام في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان)قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث لطرفي الحرب اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، إن سرعة تطبيق اتفاق تبادل السجناء سيسهم في دفع جهود تسوية سياسية لحرب استمرت نحو أربعة أعوام.
وقال غريفيث إن إعداد قائمة نهائية بأسماء آلاف السجناء ينبغي أن يكتمل بنهاية محادثات مدتها ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمّان بين وفد الحكومة ووفد حركة الحوثي المدعومة من إيران.
وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة.
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