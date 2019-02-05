شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تفاوض في موسكو وتقتل في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (كابول، موسكو)

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن محادثات السلام الجارية في العاصمة الروسية موسكو ستشهد فتح قنوات نحو التوصل إلى تفاهم مع القادة الأفغان خارج الحكومة.

ويعد اجتماع من هذا النوع بين طالبان وسياسيين أفغان، بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، غير مسبوق.

وفي المقابل يبدو الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني مهمشاً في وقت تتجاهل حركة طالبان دعواته للانفتاح على السلام، وتتفاوض بدلاً من ذلك مع حلفائه وأعدائه على مستقبل البلاد.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني بإقليم بغلان الواقع شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، أن عشرة من أفراد الشرطة علي الأقل، قتلوا في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان، في مقاطعة بغلان إي ماركازي، بالإقليم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر قوله: «إن مسلحي طالبان شنوا هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إحدى القرى بالمقاطعة، وأن أربعة من مسلحي طالبان قتلوا، فيما أصيب خمسة آخرون، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب الهجوم».