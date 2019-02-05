شكرا لقرائتكم إقالة وال تونسي بعد تجاوزات في حق أطفال مدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال رئيس الوزراء التونسي، #يوسف_الشاهد، والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب، أنيس فضل الله، بعد الكشف عن تجاوزات خطيرة، ارتكبت في حقّ أطفال قصر داخل مدرسة قرآنية بمدينة الرّقاب في ولاية سيدي بوزيد، حيث تعرضوا إلى اعتداءات جسدية وجنسيّة، وعقب توجيه تهم بالاتجار بالبشر للمشرفين على المدرسة.

وجاءت الإقالة بعد انتقادات واسعة تعرضت لها السلطة في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بسبب ما اعتبر "فشلا حكوميا" في الكشف عن النشاط المشبوه لهذه المدرسة القرآنية منذ عام 2011، والوقوف على الانتهاكات غير القانونية وغير الأخلاقية التي ارتكبت داخلها، وكذلك تحديد مواردها المالية، وسط مطالبات بالكشف عن الأطراف التي تقف وراءها وتستّرت عليها ومحاسبتها.

المدرسة الأطفال في محيط المدرسة

وتحولت قصة المدرسة القرآنية التي أغلقتها السلطات، إلى قضية رأي عام في تونس، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية تعرض الأطفال الذين كان يدرسون داخلها إلى انتهاكات جسدية وجنسية واستغلال اقتصادي من طرف المشرفين على المدرسة، فضلا عن تلقينهم مناهج تدريس متشددة موازية للبرامج الدراسية الرسمية وممارسات متطرفة، ووجود شبهة إرهاب وغسيل أموال تتعلق بصاحبها.