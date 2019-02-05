دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اتحاد الكرة الأسترالي يكثف حملته لإخلاء سبيل لاعب بحريني في تايلاند

سيدني (رويترز) - كثف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم حملته لإخلاء سبيل اللاعب البحريني اللاجئ المسجون في تايلاند حكيم العريبي كما تبرع بمبلغ عشرة آلاف دولار أسترالي (7263 دولارا أمريكيا) يوم الثلاثاء لبدء حملة تبرع تدعم جهود إعادته إلى أستراليا.

وألقي القبض على العريبي في تايلاند في نوفمبر تشرين الثاني بطلب من حكومة البحرين. وأمرت محكمة في بانكوك يوم الاثنين باستمرار حبسه شهرين آخرين إلى أن يتسنى عقد جلسة بخصوص تسليمه.

ودعا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والحكومة الأسترالية والفيفا واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إلى إخلاء سبيل العريبي الذي قال إنه يخشى على سلامته في حالة إعادته إلى البحرين.

وقال ديفيد جالوب الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الأسترالي في بيان يوم الثلاثاء "حكيم العريبي مقيم بشكل دائم في أستراليا ويلعب في نادي باسكو فيل".

وأضاف "وبعد إجراءات دقيقة قررت الحكومة الأسترالية منحه وضع لاجئ. وهذا حق أصيل من حقوق الإنسان ينبغي حمايته.

"نطالب حكومة تايلاند بإخلاء سبيل حكيم حتى يعود بسلام إلى أسرته وبيته في أستراليا بشكل عاجل".

والتقطت صور لفرق في دوري الرجال والسيدات في أستراليا قبل مبارياتها مطلع الأسبوع ورُفعت في الخلفية لافتات كتب عليها وسم (هاشتاج) "انقذوا العريبي".

وقال جالوب "ارتفع دعم حكيم إلى مستوى آخر مطلع الأسبوع.

"يدعو المزيد والمزيد من المشجعين واللاعبين لإخلاء سبيل حكيم في أستراليا وحول العالم... أحث على استمرار هذا الدعم الشديد".

وفر العريبي من البحرين عام 2014 وحصل على إقامة دائمة في أستراليا وانضم لفريق باسكو فالي لكرة القدم في مدينة ملبورن واعتقل بموجب مذكرة للشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب من البحرين.

وألغت الإنتربول المذكرة فيما بعد.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، إن العريبي تعرض للتعذيب من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاط شقيقه السياسي خلال انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

وتنفي السلطات البحرينية اتهامات التعذيب.

وأدين العريبي بتخريب مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات.

وينفي العريبي ذلك ويقول إنه كان يلعب مباراة ينقلها التلفزيون في وقت واقعة التخريب.

(الدولار = 1.3768 دولار أسترالي)

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)