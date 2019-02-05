شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزير التموين بتحديد أسعار عادلة لتوريد القمح وقصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، والتي يترأسها النائب السيد محمود الشريف، وكيل المجلس، الحكومة بتحديد أسعارعادلة للمحاصيل الزراعية مثل القمح وقصب السكر، بالإضافة إلي وضع منظومة بشأن حصص الدقيق وآلية في حال إغلاق المخابزالمخالفة بما لا يضر بمصلحة المواطن.

بدايه، قال النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إن المجلس يثق في قدرات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، مطالباً إياه بإيجاد آلية محددة لاستيلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين وتحديد سعر عادل لها.

من جانبه قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، إن الفلاح المصرى يتعرض لظلم كبير في تحديد أسعار أردب القمح، فبينما جودة القمح المصري قريبة لـنظيرة الأمريكي، نجد أن سعر طن القمح الأمريكي يصل إلي 9 الاف جنية بينما لا يتجاوز نظيرة المصري 5 الآف جنية نصف، مطالباً بتحديد سعر عادل للمحاصيل الزراعية.

بدوره، أكد النائب خالد الهلالي، عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصرى "الغلبان" علي حد وصفه أولي بالرعاية وليس كبار المزارعين، قائلاً : " اشتكي وزراء التموين والزراعة وقطاع الأعمال إلي الله في الفلاح".

وشدد الهلالي، علي أهمية تحديد أسعار عادلة لتوريد بنجر وقصب السكر، محذراً من عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الفترة القادمة في ظل الأسعار الزهيدة.

في سياق متصل، لفت النائب سعيد العبودي، إلي أهمية ضبط منظومة توزيع حصص الدقيق قائلا ً: " مش عارف ليه حصص الدقيق ماشية بالطريقة دي مفيش ولا ضبط ولا ربط، والأفران شغاله بشكل سيء".

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية إيجاد حلول للقضاء علي إشكالية الحذف العشوائي للأفراد من بطاقات التموين، بالإضافة إلي الإسراع في استخراج البطاقات بدل الفاقد، قائلا ً: يعني واحد يقعد يستني أربعه أشهر عشان يستلم البطاقة، وهو في أمس الحاجة إليها".

فيما أكد النائب أحمد علي إبراهيم ،عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بأهمية إيجاد حلول بديلة حال غلق الأفران المخالفة، بما لايضر بالمواطن المصرى، الذي يضطر إلي السير لمسافات للوصول إلي أفران أخرى ، مشددا أيضا خلال كلمته بالجلسة العامة علي أهمية تحديد سعر عادل لبعض المحاصيل الزراعية ومنها القمح وقصب السكر.