شكرا لقرائتكم خبر عن على المصيلحى للنواب: منظومة الدعم تحتاج لإعادة صياغة حقيقية ليصل للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أى مكاتب تموين ترد لها شكاوى واتهامات ضدها من النواب وغيرهم، سيتم التفتيش عليها فورا، للتحقق من الاتهامات، والمحاسبة على أى تقصير، وأى اتهامات على أى شركات سيتم تشكيل لجنة لمراجعة كل أوراقهم.

ودعا وزير التموين، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، نواب البرلمان إلى إبلاغه بأى مشكلة تحدث أو أى أخطاء فيما يخص بطاقات التموين أو شىء فى منظومة التموين والدعم، قائلا: "حد بعتلى كشف من المنوفية تقريبا وتحققنا منه، وعايزين نساعد حتى يصل الدعم للفئات الأكثر احتياجا، ولا تنسوا أن منظومة الدعم تحتاج إلى إعادة صياغة حقيقية ليصل للمستحقين".

وعقبت النائبة إلهام المنشاوى، قائلة لوزير التموين: "جبت سى دى عليها 18 ألف مواطن تم حذفهم من بطاقات التموين ولم يتم الرد عليا، طلبات كثيرة بتجيلكم ومش بتردوا"، ورد عليها الوزير: "بعتذر لحضرتك وأرجوكى متجبليش حاجة، وأنا هفتش على مكاتب التموين".