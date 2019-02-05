وزير التموين: لدينا شبكة توزيع منتظمة للسلع ومنتشرة على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن منافذ جميعتى أصبحت منتشرة بشكل جيد على مستوى الجمهورية، فقد تم إنشاء 3 آلاف و100 منفذ فى المرحلة الأولى، وألف و300 فى المرحلة الثانية تم تنفيذ 900 منفذ منها، وسيتم طرح المرحلة الثالثة لتغطية كافة المناطق.
وأضاف مصيلحى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يبلغ عددها ألف و300 منفذ والكثير منها مازال بنظام الإيجار وتطويره يتطلب موافقات معينة من المالك ولهذا تعمل الوزارة للتغلب على هذا الأمر وهذا لا يعنى أن الوزارة ضد قطاع الأعمال ولكن أفضل أن يكون هناك منافذ مجهزة ومتطورة ومنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية أفضل من تطوير المجمعات التى يمثل 70% منها بنظام الإيجار.
وأشار وزير التموين، أن منظومة توفير السلع الأساسية تعتمد على إتاحة السلعة، وقدرة المواطن للوصول لهذه السلعة، وهذا سيكون من خلال شبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية ببجوار المواطن، متابعا: مقدرش اقول للمواطن خد توك توك وانزل المركز علشان تشترى سلعة.
واستطرد مصيلحى، ولضبط المنظومة لابد من قدرة المواطن الشرائية لهذه السلعة، وليس معنى أن الدخول اقل أن تكون أسعار السلع أقل، ولكن حق المواطن محدود الدخل على الدولة أن تدعمه بأى شكل من الأشكال الذى تراه مناسبا.
وقال الدكتور على مصيلحى إن حلقات التدوال تعد من الأسباب المباشرة فى تحريك أسعار بعض السلع، ويتم العمل فى هذا الملف لتلاشى النتائج المترتبة على زيادة حلقات التداول. مضيفا أن حل أزمة الأسعار لن يكون بالنقاش فقط ولكن لابد من الإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للأسواق والاهتمام بالبنية الأساسية للأسواق بالإضافة لأسواق الجملة.
وأكد وزير التموين، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى هذا الإطار وهناك نتائج ملموسة، متابعا: ادعى ذلك اذا تُرك الملف دون ان يُمس ان نصل لنتائج مذهلة، مؤكدا احتياطاتنا الاستراتيجية جيدة جدا جدا جدا.
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