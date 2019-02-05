شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تطمئن على الطفل آدم فى أثينا وتتحمل تكاليف سفره للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت شركة مصر للطيران ممثلة فى مكتبها بأثينا، حالة الطفل آدم أحد ركاب رحلة الشركة رقم MS845 المتجهة إلى الجزائر يوم الجمعة الماضى، والتى قرر قائد الرحله الهبوط فى مطار أثينا باليونان لإنقاذ الطفل بعد إصابته بالإغماء وإسعاف طاقم الضيافة له .

وزار وائل اكرام مدير مكتب مصر للطيران بأثينا الطفل فى المستشفى للاطمئنان على حالته وقدم له هدية تذكارية وأبلغه بقرار ادارة مصر للطيران بتحمل تكلفه سفره وأسرته على شركة طيران أخرى بعد شفائه لنقله من أثينا إلى الجزائر متمنيين له الشفاء العاجل.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد كرمت طاقم ضيافة رحلة الشركة المتجهة إلى الجزائر، وذلك بعد تحويل مسارها لليونان، لإنقاذ حياة طفل تعرض لحالة مرضية فوق البحر المتوسط، قام على الفور طاقم الضيافة بعمل الإسعافات الأولية وعمل CPR (إنعاش عضلة القلب) للطفل المصاب لمدة ساعة ونصف من أجل إنقاذ حياته، وقام طاقم الضيافة بتنفيذ مهمته التى يتدربون عليها لمثل هذه المواقف.

قام قائد الرحلة بتحويل مسارها إلى أثينا لإنقاذ الطفل، وتم إنزال الطفل فى أثينا مع أسرته، واستكملت الطائرة الرحلة إلى الجزائر.