شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعيد طعيمة يطالب رئيس البرلمان بالتدخل فى أزمة غرامات الأرز بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طنطا بمحافظة الغربية، بتدخل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لدى الحكومة بشأن أزمة غرامات الأرز بالنسبة للفلاحين بمحافظة الغربية قائلا: "الفلاحين فى فزع كبير بشأن غرامات الأرز".

وقال طعيمة، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن وزارة الرى والموارد المائية تقوم بتحصيل قيمة مخالفات زراعة الأرز منذ عام 2013 حتى عام 2017، واصفا الأمر بغير المنطقى لعدة أسباب التى تجعل الأمر غير منطقى تتمثل فى أن هناك تقادم لتحصيل الأموال وكذلك سقوط للأحكام.

وتسأل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طنطا بمحافظة الغربية: "أين الحكومة من التحصيل كل عام حتى يتم ردع كل من يخالف فى حينه؟.. حيث اعتادت الحكومات السابقة بإلقاء تلك المخالفات بعد الإعلان عنها وهذا أدى إلى تفاقم تلك المخالفات.

وتابع طعيمة: " لم نجد فى عام 2018 مخالفة واحدة، لأن البرلمان المصرى وضع بصمة على القوانين القديمة..وبالتالى قامت الحكومة بإزالة المخالفة فى المهد، ولذلك لم نجد مخالفة واحدة العام الماضى. قائلا:" نطالب برفع غرامات الأرز قبل عام 2018، رحمة بالفئة الكادحة والفلاحين".