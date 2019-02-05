شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع التجار واحتكار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجموعة من أعضاء مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لعلى المصيلحى وزير التموين، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى وارتفاع أسعار بعض السلع وتشديد الرقابة للتصدى لجشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد الشورى، إن وزارة التموين تمثل جزء كبير لحل مشاكل المواطنين، لافتا إلى أن إعلان الوزير بعدم تحديد أسعار السلع تسبب هذا القرار فى احتكار العديد من السلع من قبل بعض التجار ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة فى ظل عدم وجود آلية ملزمة لتحديد الأسعار.

وخلال الجلسة العامة أيضا طالب النائبة دينا بعد العزيز، بوضع استراتيجية لحل أزمة الأسماء المتشابهة فى البطاقات التموينية، وإيجاد حل لإختفاء بعض السلع وارتفاع أسعار الأخرى فى المجمعات الاستهلاكية بالإضافة لعدم توافر بعضها بشكل مناسب.

وفى نفس الصدد قالت النائبة ثريا الشيخ، إن محدودى الدخل هم من يدفعون فاتورة ارتفاع الأسعار، ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لظاهرة الارتفاع وتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى.

وطالب النائب بلال النحال، تشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع بعض التجار وتوفير السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية.

كما طالب النائب حمدى السيسى، بضرورة التصدى لتفاوات الأسعار بين منطقة وأخرى، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق.

وفى نفس الإطار تساءل النائب سلامة الجوهرى عن سبب عندم انخفاض أسعار اللحوم على الرغم من تدنى أسعار بعض المدخلات.

كما طالب النائب شريف الوردانى، بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع بعض التجار والقضاء على ظاهرة احتكار السلع الأساسية.

بينما أشاد النائب محمد سليم ، عضو مجلس النواب بكوم أمبو، بجهود الوزير قائلا: يعمل على أرض الواقع، مطالبا بزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر.