السعودية تمنح مواطني هذه الدولة تأشيرة دخول 5 سنوات

سبوتنيك منحت المملكة العربية السعودية، تأشيرة الزيارات المتعددة لمدة 5 سنوات لمواطني إحدى الدول. وأقرت جهات عليا في السعودية، تعاونا بين المملكة وكوريا الجنوبية، لمنح مواطني البلدين تأشيرة زيارة متعددة السفريات بـ90 دولار لمدة 5 سنوات، حسب صحيفة "عكاظ". وشددت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على ضرورة "أن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته". واعتبرت الصحيفة أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتأشيرات تؤدي إلى "بناء علاقة متميزة بين البلدين، ويعزز علاقات الصداقة بين الشعبين والحكومتين، ويسهل تنقل المواطنين".

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