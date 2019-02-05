رئيس النواب: إحالة التقرير حول التعديلات الدستورية لجميع النواب قبل مناقشته بـ7أيام

كتبت نور على

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أنه سيحيل التقرير الذى وافق عليه أكثر من ثلثى أعضاء اللجنة العامة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح عبد العال- فى الجلسة العامة اليوم- أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر فى الطلب المقدم من 155 عضوا أى أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، لاستبدال وإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحث مدى توافر الشروط والأحكام الواردة فى المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من...