سر تغريدة الملك سلمان المحذوفة... رسالة عاجلة من الكويت إلى ولي العهد السعودي

سبوتنيك

أرسل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي رسالة أمير الكويت العاجلة إلى المملكة عقب الزيارة السريعة التي قام بها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى الكويت الاثنين.

وكان أكد أمير قطر في تغريدة له على موقع "تويتر"، قال فيها: "لقائي بسمو أمير الكويت كان وديا وأخويا وسعدت بالمشاعر التي لمستها من الأشقاء الكويتيين".

وتابع تميم: "تجمعنا بالأخوة في الكويت رؤى مشتركة حول مختلف الملفات، خاصة الحاجة لاستعادة اللحمة بين شعوبنا".

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن نائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ محمد عبد الله المبارك الصباح، مبعوث أمير الكويت غادر إلى السعودية، لتسلیم رسالة خطیة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

تغريدة وكالة كونا المحذوفة عن رسالة الأمير إلى الملك سلمان



وبعدها بحوالي ثلاث ساعات قام الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، على موقع تويتر بحذف التغريدة إلى جانب حذف الخبر، ليقوموا بعدها بنشر تغريدة أخرى تعلن فيها أن مبعوث أمير الكويت توجه إلى المملكة لتسليم رسالة إلي ولي العهد محمد بن سلمان.

جدير بالذكر، أن الكويت تقوم بوساطة لحل الأزمة الخليجية، التي اندلعت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة ثانية، في 5 يونيو 2017؛ بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، وهو الأمر التي تنفيه باستمرار.