مسؤول ايراني: مؤشرات الانهيار في معسكر القوى الغربية أصبحت بارزة

أكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران العميد محمد حسين سبهر أن "مؤشرات الانهيار في معسكر القوى الغربية أصبحت بارزة"، مشيراً إلى أن "الثورة الاسلامية هي أحد أكبر الاحداث في تاريخ العالم، وهي لا تنحصر في جغرافيا ايران، بل ان الثورة رسالة توحيدية للمستضعفين وأحرار العالم".
ولفت إلى أنه "كانت ومازالت القوى الكبرى منذ اكثر من 3 قرون، بصدد إلغاء الدين وتهميشه من المجتمع وتنميته، فإنها كانت تريد تريد العالم بالافكار المعادية للتوحيد، الا ان عالما دينيا رفع راية الثورة ضد الكفر والشرك، مستلهما من نهضة الامام الحسين عليه السلام، وقام باختيار جنوده وانصاره بنفسه وقام بتربيتهم، وبالتالي حقق هدفه النهائي"، مشيراً إلى أنه "عندما انتصرت الثورة الاسلامية، قام جميع العالم بمواجهتها، وشكل تحالفا دوليا ضد الثورة وان موضوع الحظر ليس موضوع أمس واليوم، بل انه منذ 40 عاما يفرض ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مختلف انواع الضغوط والحظر، فمنذ 40 سنة مازالت هذه الحرب والنضال مستمرة في مختلف المجالات، إذ نشهد خلالها قمة الخبث والعداء من قبل اشخاص يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان".
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