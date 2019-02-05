الهلال الأحمر الإماراتي: توزيع 50 طنا من المساعدات الإنسانية في شبوة باليمن

أعلنت هيئة ​الهلال الأحمر​ ​الإمارات​ي "توزيع 50 طنًّا من المساعدات الإنسانية في عدد من المديريات في ​محافظة شبوة​ في ​اليمن​، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "المساعدات أدّت إلى استفادة أكثر من 8808 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة"، مبيّنةً أنّه "تمّ توزيع 1420 سلة غذائية تضم المكونات الرئيسية للغذاء".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الّذي تقوده ​السعودية​ في اليمن منذ آذار 2015، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين).