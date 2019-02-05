السراج: لن نسمح بتصفية الحسابات السياسية في الجنوب الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​، إنه "لن نسمح بأن يصبح ​الجنوب​ ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الراهنة".

ولفت إلى أن "ما تعرض له الجنوب وما يمر به حاليا يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته، ولقد عملنا وما زلنا نعمل على ​مكافحة الإرهاب​ والجريمة المنظمة والدخلاء على الوطن"، مشيراً إلى ان "اجتماع اليوم بشأن الاستجابة الإنسانية يأتي بعد عام على لقائنا الأول، وشهدت خلاله بلادنا العديد من الأحداث، بعضها محزن مخيب للآمال، تمثل في انتهاكات أمنية، ومحاولات يائسة لفلول الإرهاب تستهدف ضرب الاستقرار وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها".