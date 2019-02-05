نتانياهو: سألتقي بوتين للبحث بمنع إيران من فتح جبهة في الجولان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني سألتقي الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يوم الخميس 21 شباط لبحث حال دون التموضع ال​إيران​ي في ​سوريا​ ومنع إيران من فتح جبهة جديدة ضدنا في الطرف الآخر من ​الجولان​".

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