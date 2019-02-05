عباس يدعو النمسا وكافة دول الاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النمسا وكافة دول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على اساس حل الدولتين، مؤكدا أنه لم "يكلف أحدا" التحدث باسم الفلسطينيين.
وأشار عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي "إلى أهمية انتخاب دولة فلسطين رئيساً لمجموعة 77+ الصين، لانها ترسخ مكانتها كدولة مهمة على الصعيد الدولي".
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