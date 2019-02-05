الحريري ترأس الاجتماع الثاني للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري والتقى 3 سفراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في مكتبه في السراي الحكومي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلّفة صياغة ​البيان الوزاري​.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة: وزير المال علي حسن خليل، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، وزير الإعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، وزير الاقتصاد منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وزير العمل كميل أبو سليمان، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

من جهة ثانية، التقى الحريري السفير الفرنسي برنار فوشيه، وعرض معه لآخر المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل السفير ​الكويت​ي عبد العال القناعيـ الّذي لفت بعد اللقاء إلى "أنّني تشرّفت بزيارة الحريري لأنقل إليه تهاني وتمنيات ومباركة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء و​الحكومة الكويتية​، ب​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية، وتمنياتهم بدوام التوفيق والنجاح له، وللبنان الشقيق التقدم والازدهار".

وركّز على "أنّنا نأمل أن تحظى هذه الحكومة بنيل الثقة من المجلس النيابي، وأن تقوم بمهامها، وينطلق لبنان مجدّدًا للعب دوره العربي والدولي والريادي".

أمّا السفير الروسي ​ألكسندر زاسبكين​، فنوّه بعد لقائه رئيس الحكومة، في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، إلى "أنّني قدّمت التهاني للحريري باسم القيادة الروسية بمناسبة تشكيل الحكومة، ونتمنّى الانتهاء سريعًا من البيان والوزاري وإقراره، والعمل الفعال المتلاحم للحكومة لتحقيق الإنجازات لمصلحة ​الشعب اللبناني​".

وأوضح "أنّنا بحثنا في أفق تطوير التعاون الروسي- اللبناني على الأصعدة كافّة، وبخاصة الاقتصادية في ضوء مقرّرات اللجنة الاقتصادية المشتركة الحكومية، والعقود الموقّعة مؤخّرًا في مجال الاستخراج والتنقيب عن الغاز والبترول والمرفأ النفطي في ​طرابلس​".

وبيّن زاسبكين أنّه "تمّ التأكيد أيضًا على ضرورة مواصلة التفاعل في إطار اللجنة المشتركة الروسية- اللبنانية، في ضوء المبادرة الروسية الهادفة الى تامين عودة ​النازحين السوريين​ الى وطنهم"، مشدّدًا على أنّ "تحضير البيان الوزاري هو شان ​الحكومة اللبنانية​".

إلى ذلك، تلقّى الحريري برقية تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.